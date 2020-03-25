В Донецке прошёл съезд координаторов акции «Бессмертный полк»

25.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Донецке прошла встреча, посвященная проведению в Республике Международной патриотической акции «Бессмертный полк».

Соответствующую видеозапись опубликовали на официальном сайте Министерства информации ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Принявший участие в мероприятии глава ДНР Денис Пушилин отметил, что с каждым годом число участников «Бессмертного полка» растёт, поэтому организаторам необходимо подойти к своей работе со всей ответственностью.

«Донецкая Народная Республика продолжает готовиться к праздничным мероприятиям, посвященным Году Великой Победы. «Бессмертный полк» как международная патриотическая акция – это уже своеобразная традиция. И в этом году, конечно же, не должно быть исключения.

Более того, мы празднуем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. С учетом внешних обстоятельств, которые корректируют все аспекты нашей жизни, мы должны продолжить подготовку, продумать все запасные варианты – как мы будем поступать в случае различных ситуаций, которые могут, увы, возникнуть в преддверии и во время проведения всех праздничных мероприятий, в частности 9 мая», – сказал глава государства.

В свою очередь, депутат Народного Совета ДНР, руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров отметил, что подготовка к такому важному событию идет, несмотря ни на что.

«Мы прекрасно понимаем важность данной акции в Год Великой Победы, и, несмотря ни на что, готовимся к ее проведению…

Данная акция эволюционирует в Российской Федерации и по всему миру каждый год. Каждый раз вводятся определенные новшества, и Донецкая Народная Республика не является исключением», – сказал он.

Координатор Международной патриотической акции «Бессмертный полк» в Донецкой Народной Республике с 2015 по 2019 годы Лариса Тримбалюк напомнила, что «Бессмертный полк» впервые в ДНР прошел 9 мая 2015 года. Тогда победный строй собрал 3000 единомышленников. Сейчас акция охватывает 19 городов и более 150 тысяч участников.

Завершая обсуждение, Денис Пушилин подчеркнул необходимость проработки запасных вариантов на случай карантина. По его словам, переносить мероприятие не хотелось бы, поэтому необходимо над этим вопросом подумать.