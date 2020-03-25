В Донецке прошёл съезд координаторов акции «Бессмертный полк»
В Донецке прошла встреча, посвященная проведению в Республике Международной патриотической акции «Бессмертный полк».
Соответствующую видеозапись опубликовали на официальном сайте Министерства информации ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Принявший участие в мероприятии глава ДНР Денис Пушилин отметил, что с каждым годом число участников «Бессмертного полка» растёт, поэтому организаторам необходимо подойти к своей работе со всей ответственностью.
«Донецкая Народная Республика продолжает готовиться к праздничным мероприятиям, посвященным Году Великой Победы. «Бессмертный полк» как международная патриотическая акция – это уже своеобразная традиция. И в этом году, конечно же, не должно быть исключения.
Более того, мы празднуем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. С учетом внешних обстоятельств, которые корректируют все аспекты нашей жизни, мы должны продолжить подготовку, продумать все запасные варианты – как мы будем поступать в случае различных ситуаций, которые могут, увы, возникнуть в преддверии и во время проведения всех праздничных мероприятий, в частности 9 мая», – сказал глава государства.
В свою очередь, депутат Народного Совета ДНР, руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров отметил, что подготовка к такому важному событию идет, несмотря ни на что.
«Мы прекрасно понимаем важность данной акции в Год Великой Победы, и, несмотря ни на что, готовимся к ее проведению…
Данная акция эволюционирует в Российской Федерации и по всему миру каждый год. Каждый раз вводятся определенные новшества, и Донецкая Народная Республика не является исключением», – сказал он.
Координатор Международной патриотической акции «Бессмертный полк» в Донецкой Народной Республике с 2015 по 2019 годы Лариса Тримбалюк напомнила, что «Бессмертный полк» впервые в ДНР прошел 9 мая 2015 года. Тогда победный строй собрал 3000 единомышленников. Сейчас акция охватывает 19 городов и более 150 тысяч участников.
Завершая обсуждение, Денис Пушилин подчеркнул необходимость проработки запасных вариантов на случай карантина. По его словам, переносить мероприятие не хотелось бы, поэтому необходимо над этим вопросом подумать.
Спасибо!
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