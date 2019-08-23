В Донецке увековечили память Иосифа Кобзона

23.08.2019, Донецк, Александр Гусар

В преддверии празднования 150-летия столицы ДНР на фасаде здания Донецкого государственного академического театра оперы и балета открыли мемориальную доску выдающемуся уроженцу Донбасса Иосифу Кобзону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Донецкой городской администрации Алексей Кулемзин отметил, что данное место выбрано не случайно, так как Иосиф Кобзон неоднократно выступал на сцене донецкого оперного театра, поддерживая жителей Республики в самые трудные времена.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы гордимся нашим великим земляком и будем всегда его помнить, поэтому я ещё раз хочу сказать Иосифу Давыдовичу слова огромной благодарности за всё, что было сделано, и эта мемориальная доска – наше тому подтверждение и благодарность», – добавил Кулемзин.

Председатель правления региональной общественной организации «Землячество донбассовцев» в Москве, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко подчеркнул, что Иосиф Кобзон – это не просто перечисление званий и громких титулов, но явление в русской культуре и в русской интеллектуальной жизни, потому что, будучи еврейской национальности, он был искренним патриотом многонациональной семьи народов, живущих в Российской Федерации.

«Иосифа Давыдовича сейчас нет в физическом мире, но он с нами, и его особенность заключается в том, что он будет жить и помогать нам, до тех пор, пока будут помнить и петь его песни», – сказал парламентарий.

После торжественного открытия присутствующие возложили цветы к мемориальной доске, а руководитель Донецкой государственной филармонии Александр Парецкий исполнил знаменитую песню «Я люблю тебя жизнь», которую пел Кобзон.

Также в этот же день на здании Государственной академической филармонии была открыта мемориальная доска известной советской певице Тамаре Миансаровой, посвятившей Донецку двенадцать лет своей жизни.