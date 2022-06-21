В Евпатории приступили к возведению уникального реабилитационного центра для детей

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В Крыму официально дали старт строительству Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории.

Объект, который должен вернуть городу славу всероссийской детской здравницы, займет территорию грязелечебницы Мойнаки и расположенного рядом санатория «Родина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Центр будет состоять из пяти отдельно стоящих блоков, каждый по своему направлению реабилитации. Он рассчитан на одновременный прием 300 детей в условиях стационара и 75 – на дневном пребывании. Ежегодно в нем будут проходить реабилитацию до 3 тысяч детей, причем благодаря отделению интенсивной терапии и реанимации, пациентов будут принимать в состоянии разной степени тяжести. Открытие центра запланировано на лето 2024 года.

«Уверена, что проект, которому мы сегодня даем старт, станет первой ласточкой масштабной программы по восстановлению и строительству объектов детского отдыха и эталоном современного детского реабилитационного учреждения, – отметила в ходе телемоста по случаю начала строительства глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. – Отдельные слова благодарности вам, Сергей Валерьевич (Аксенов) за то, что вы одно из лучших мест в Евпатории не отдали под коммерческие цели, держали «подарочный фонд» и отдали под детский реабилитационный центр».

Со своей стороны, глава Крыма Аксенов добавил, что готова дорожная карта по восстановлению всех детских здравниц в Евпатории. Предложение направлено в правительство Российской Федерации с предложением выделить средства в 2023 и 2024 годах.

Создание Всероссийского детского реабилитационного центра определено поручением президента. Изначально под проект определили санатории «Чайка» и «Бригантина» в поселке Заозерное под Евпаторией. Однако затем власти предложили объединить грязелечебницу «Мойнаки» и территорию санатория «Родина», чтобы получить 22 га полезной площади.

Старый корпус грязелечебницы снесли, хотя прежде в восстановление «Мойнаки» собирались вложить 700 миллионов рублей по ФЦП развития Крыма, а территорию вокруг озера отвести под строительство оздоровительных комплексов. В прошлом году было подписано инвестиционное соглашение о комплексном освоении территории у озера Мойнаки, предусматривающее строительство туристических и жилищно-рекреационных комплексов с развитой инфраструктурой.

Сумма инвестиций составит более 27,6 миллиарда рублей, с учетом как жилого сектора, так и объектов для отдыха, лечения и реабилитации на базе грязелечебницы.