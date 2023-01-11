В Германии обвинили Польшу в двойных стандартах по вопросу репараций

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Требование репараций от Германии со стороны Польши является не просто нарушением межгосударственных договоров, но и применением двойных стандартов, поскольку поляки до сих пор не вернули захваченное у евреев имущество.

Об этом пишет популярное немецкое издание Bild, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В опубликованном 11 января в Bild материале «Требования Польши – свидетельство двойных стандартов» Майкл Вольфсон пишет:

«Нынешнее польское правительство воскрешает призраки прошлого не только по внутренним и экономическим причинам. Это относится к морали, а не к уже заключенным после 1990 года договорам, которые исключают немецкие репарации для Польши».

Немецкая газета утверждает, что это пример «двойных стандартов».

«При первой же возможности поляки захватывали еврейское имущество. Там они и остались после войны, хотя выжившие евреи хотели вернуться в свои старые квартиры или дома в Польше. Многие из них были убиты по этой причине. После 1945 года польское государство присвоило остатки еврейского имущества. После падения коммунизма потомки евреев, убитых до и после 1945 года, или еврейские общины требовали реституции или компенсации, но Польша последовательно отвергала эти требования с 1989 года» – пишет Bild.

Это своеобразный ответ на обращение Министерства иностранных дел Польши к Конгрессу США в вопросе получения репараций от Германии, о чём сообщил днём ранее замглавы МИД Аркадиуш Мулячик.

«Мы считаем, что США являются страной, определяющей сегодня глобальный порядок, ключевой страной, когда речь идет о вопросах соблюдения международного порядка, прав человека, верховенства закона и международного правосудия. Поэтому мы обращаемся к комитетам Конгресса США, в первую очередь, к председателю Хельсинкского комитета Конгресса США сенатору Бенджамину Кардину, к конгрессмену Грегори Миксу – он является председателем Комитета по международным отношениям Конгресса, затем к сенатору Роберту Менендесу – председателю Комитета по международным отношениям Сената США и к конгрессвумен Марси Каптур – она является сопредседателем Польско-американской группы дружбы» – сказал Мулярчик 10 января.

Стоит отметить, что в 2018 году в США вступил в силу закон № 447 о возвращении жертвам Холокоста утраченного имущества («Правосудие для выживших, не получивших компенсации»). Этот закон требует отчета о действиях некоторых стран в отношении распоряжения имуществом со времени Холокоста. Если прямых наследников установить не удастся, то объекты предполагается передать организациям, которые проводят исследования Холокоста. Против закона №447 резко выступали в Польше, а принятый в 2021 году польский закон о реституции имущества – практически лишает права на неё даже выживших наследников жертв Холокоста.

Как сообщал «ПолитНавигатор», польские власти подали запрос в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с выплатой репараций за потери во Второй мировой войне, которые Польша требует от Германии.