В Госдуме поставили ребром вопрос отказа от валютной кубышки

В России должна быть создана экономика победы.

Об этом сегодня в Госдуме заявил представитель ЛДПР Владимир Кошелев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы обязаны требовать от правительства программы создания экономики победы. Для этого нам пора перестать складывать деньги в кубышку – и сконцентрироваться на росте собственного производства. Индустриализация страны невозможна без подлинного проектного финансирования», – сказал Кошелев.

Он обвинил Запад в обмане и ограблении России.

«Нас годами убеждали, что Россия – часть западного «демократического» мира, что мы живем в условиях глобальной экономики, которая диктует другие подходы. Не нужно открывать свое производство. Это дорого и невыгодно, потому что все можно купить. Сегодня мы не просто не можем купить товары за границей, наши деньги считаются не нашими. То, что мы отложили на черный день, стало, по их мнению, не нашими деньгами. Резервные валюты доллар и евро не оправдали свое предназначение. Западному миру не нужна сильная независимая Россия.

Им интересно, чтобы Россия стала сырьевым придатком, а ее население стремительно сокращалось. Нашим единственным ответом на все это должна стать индустриализация. Мы должны стать самой привлекательной страной в мире для инвестиций», – сказал Кошелев.