В Израиле заговорили о непубличных поставках оружия Украине

Новости Украины

Украинские власти могли бы поменьше публично на каждом углу упрекать Израиль в отсутствие поставок оружия, а тихо работать над решением вопроса.

Об этом в эфире YouTube-канала «Skrypin UA» заявил израильский журналист Сергей Ауслендер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Критика такая звучит, причем не только из русскоязычных медиа и проукраинских разного рода организаций, она звучит даже из оборонного истеблишмента. От людей, например, бывший начальник военной разведки Амос Ядлин – он об этом высказывался. Там были другие люди. Они недействующие главы разведок и всякого рода таких служб, они отставные, но они все в авторитете, их мнение там чего-то да значит. От них, в частности, это звучало тоже. Что нам надо как-то вообще четче определиться и как-то начать Украине помогать, потому что все вроде как однозначно», – заявил Ауслендер.

Он отметил, что Израиль уже давно мог бы рекламировать свои дроны на территории Украине, которые, по его мнению, намного лучше, чем хваленые турецкие «Байрактары».

«Мне попадались такие мнения, они уже звучат прямо из оборонного комплекса от разного рода представителей всяких компаний крутых оборонных израильских, что, ребята, мы вообще-то просираем возможность конкретную опробовать оружие, испытать его на поле боя и вообще, как бы на этом месте могла бы быть наша реклама. Че там эти «Байрактары» летают, все про них говорят, дети уже играют ими в модельки. А израильские дроны, которые на порядок лучше по своим характеристикам, там отсутствуют. И это типа не очень понятно, почему так происходит. Но все упирается в политическую волю. Я считаю, что поставлять оружие надо, но об этом трепаться на каждом углу точно не надо. Потому что я уверен, что сотрудничество Украины и Израиля намного шире чем мы это видим. Если бы люди из украинской администрации поменьше бы чесами языками, было бы еще лучше. Потому что такие вещи, они страшно не любят публичность, они любят тишину», – подчеркнул израильский журналист.

В тоже время он добавил, что Украине будет крайне сложно построить систему раннего оповещения, так как Россия использует современное вооружение, которое сильно отличается от того, с которым сталкивается Израиль.

«Что касается железа, то вот пожалуйста дроны. Причем даже не обязательно поставлять ударные. Можно поставлять дроны для разведки, наблюдения, корректировки огня. Там есть сложные, серьезные системы. Один дрон ретранслятор, куча дронов поменьше, роями летают, в общем там целая история. Потом радары раннего оповещения. Украине нужно строить систему раннего оповещения по типу той, которую построил Израиль. В ваших условиях это будет страшно сложнее, потому что против вас используют совсем другое оружие. Но тем не менее ее нужно начинать строить, потому что это тоже процесс не быстрый», – добавил Ауслендер.