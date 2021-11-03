В Казахстане набирают обороты национализм и экстремизм – ОП РФ

03.11.2021 18:16 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Ситуация в Казахстане становится всё тревожнее – в регионе заметно участились случаи проявления казахского национализма и русофобии.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявила зампредседателя Комиссии по гармонизации межнациональных отношений Общественной палаты РФ Маргарита Лянге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В теме русофобии нужно смотреть не только на Запад, но и на Восток, на Среднюю Азию. Мы видим, что в последнее время, к большому сожалению, проявления бытового национализма и экстремизма, всё чаще попадают в новостные ленты. Эта тенденция, с которой нужно что-то делать. И не зря недавно прозвучало заявление президента Казахстана по поводу того, что они не допустят экстремистских и националистических проявлений. Но раз дело дошло до того, что про это приходится говорить президенту, то это очень серьёзная тенденция, с которой нам нужно будет работать», – сказала Лянге.

Напомним, раньше в Москве заявили, что Россия упустила время, когда ситуация в Казахстане начала накаляться, а русофобия пошла в рост.

Кроме того, в как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в Казахстане проходят националистические погромы, которые курируются местной властью с целью построения моноэтнического государства. Также казахские власти помогли нацистскому блогеру Куату Ахметову, проводившему русофобские «языковые патрули», уклонится от правосудия и скрыться на Украине.