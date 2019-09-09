В Херсонской области на марше взорвалась колонна техники ВСУ

09.09.2019, Киев, Владимир Гладков

На Херсонщинево время передислокации воинской части на новое место службы произошёл взрыв прицепа с горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По предварительной информации, военная часть осуществляла передислокации на новое место несения службы, и в одном из грузовых прицепов колонны военной техники состоялось возгорание, а впоследствии – несколько взрывов», – говорится в сообщении.

Обстоятельства взрыва расследуют следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Мелитополе Запорожской области.

В ведомстве уточнили, что в упомянутом прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони, «которые в результате взрыва были полностью уничтожены, повлекши ущерб в крупных размерах». Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.

«Состоялся осмотр места происшествия следователями ГБР с участием специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, а также специалистов взрыво-технического отдела Главного управления Нацполиции в Херсонской области. Сейчас готовятся ходатайства в суд о проведении экспертиз», – добавили в пресс-службе.

Эксперты квалифицируют инцидент как «неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины)».