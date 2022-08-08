В Киеве долги населения за газ и горячую воду исчисляются уже миллиардами

08.08.2022  08:23 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Газ, Дзен, Инфраструктура, Киев, Местная власть, Общество, Украина
Новости Украины

В Киеве по сравнению с прошлым годом задолженность жителей перед КП «Киевтеплоэнерго» выросла на 32%. По состоянию на 1 июля этого года общая сумма долга за услуги отопления и горячего водоснабжения составляет около 5,5 млрд грн.

Об этом сообщили в КП «Киевтеплоэнерго».

В Киеве по сравнению с прошлым годом задолженность жителей перед КП «Киевтеплоэнерго» выросла на...

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«Средний процент расчетов за предоставленные предприятием услуги отопления и горячего водоснабжения за 6 месяцев 2022 составляет 75%. По сравнению с прошлогодним отопительным сезоном задолженность клиентов перед КП «Киевтеплоэнерго» выросла на 32%. По состоянию на 1 июля 2022 года общая сумма долга за услуги отопления и горячего водоснабжения составляет около 5,5 млрд грн», – говорится в сообщении.

В «Киевтеплоэнерго» предлагают клиентам, выехавшим из страны, оплачивать долги онлайн.

«Сейчас также наблюдается тенденция повышения уровня оплаты долгов за счет клиентов, накопивших долги во время вынужденной эмиграции и возвратившихся домой. Жителям столицы, которые находятся в других городах или странах, КП «Киевтеплоэнерго» рекомендует оплачивать услуги с помощью онлайн сервисов», – говорится в сообщении.

Сообщается, что КП «Киевтеплоэнерго» предоставляет клиентам, которые накопили долги за отопление и горячую воду, возможность реструктуризации долга: утвердить график и вносить оплаты равными частями, уменьшив нагрузку на семейный бюджет.

«Заявление на заключение договора и необходимые документы можно предоставить дистанционно в Центр коммунального сервиса с помощью мессенджера в Facebook, Skype или Telegram», – говорится в сообщении.

Ранее департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры киевской горадминистрации сообщал, что в Киеве по состоянию на 1 июля 2021 года не рассчитались за услуги КП “Киевтеплоэнерго” по централизованной поставке горячей воды 31,3% потребителей, а за услуги централизованного отопления – 26,6% потребителей.

Напомним, недавно Верховная Рада установила мораторий на повышение тарифов на газ и тепло во время войны.

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