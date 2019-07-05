В Киеве хотят лишить жителей Донбасса страха возвращения на Украину

05.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Население республик Донбасса стремится скорее войти в Россию, а потому Киев должен разворачивать в другую сторону публичный дискурс в украинском обществе.

Об этом в ходе круглого стола «Новая политика на Донбассе» заявил киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в ЛДНР формируется «квазигосударственная идентичность», местные жители осознают, что крымского сценария не будет, но тем не менее они демонстрируют высокую лояльность к России, желая войти в ее состав.

«Хотя количество тех, кто воспринимает возврат в Украину на условиях автономии, тоже достаточно велико. Они боятся мести, это ключевой тезис, который проходит через все фокусы, они очень боятся мести, поэтому вопрос, если мы действительно хотим их возвращать, вопрос публичного разворачивания дискурса относительно того, что мести не будет и как они будут инкорпорированы в наш социум – это ключевой вопрос для них», – сказал политолог.

Он сокрушается, что на Украине так и не появилось плана по возвращению Донбасса, а потому есть опасения, что такие планы будут навязывать международные игроки.

«Условно говоря, у нас должно быть, как минимум, два плана: план «А» и план «Б». Первый план примиренческий, который заканчивает конфликт миром, и второй план – долгосрочный конфликт, когда мы признаём, что всё, нам не подходит план «А» по каким-то причинам и тогда мы осуществляем комплекс мер в рамках плана «Б».

Наше предложение в рамках плана «А» должны исходить из того, как нивелировать эти риски и как усилить наши позиции, но таким образом, чтобы компромиссное решение учитывало мотивы всех ключевых игроков, включая Россию. Потому что, если Россия не соглашается на это, вы же понимаете, что никакого примирения, никакой реализации плана не будет, она заблокирует либо через Совбез ООН, либо просто не будет идти», – отметил Романенко.

Модератор круглого стола Андрей Бузаров также заметил, что опираясь на иностранный опыт, в частности Колумбии, можно сделать вывод, что подобные гражданские конфликты решались лишь путём диалога, но никак не через накал военной обстановки.

«Хочу сказать, что быстрого урегулирования конфликта быть не может в принципе, за исключением каких-то одноразовых военных операций. Мировой опыт показывает, что конфликт, особенно такого плана как у нас, который носит гибридный характер, урегулировать быстро практически невозможно.

Я взял интервью у бывшего президента Колумбии, который смог урегулировать сорокалетний конфликт у себя в стране. И когда я у него спросил, как ему это удалось, он говорит: «Терпение, слово и убеждение» – то есть три главных оружия, которые ему помогли. Не военное усиление, никак не международные посредники, потому что он урегулировал чуть по-другому, а население, референдум, который они провели у себя в стране. Но я сейчас не призываю никак к референдуму, конечно, но колумбийский опыт очень интересный был», – резюмировал Бузаров.