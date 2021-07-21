21.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Газ, Дзен, Запад, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Труба, Украина
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В Киеве кусают локти и рвут на себе волосы: надо было отдать ГТС Западу в 90-х

Новости УкраиныПока киевские власти «махали, как дубиной», украинской ГТС, были построены трубопроводы в обход Украины,...

Пока киевские власти «махали, как дубиной», украинской ГТС, были построены трубопроводы в обход Украины, и даже главные союзники американцы в итоге отдали предпочтение Германии ради усиления НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будем всё это терять (по данным компании «Оператор ГТС Украины», после запуска «Северного потока-2», Киев будет терять ежегодно 5-6 миллиардов долларов – ред.) Потому что как предыдущая, так и нынешняя власть, сделали всё возможное, чтобы мы проиграли.

Действительно, мы проиграли. Но сложилась такая геополитическая ситуация, что США выбрали немцев, чтобы объединить НАТО, а немцы – главные бенефициары этой сделки, немцы будут главным газовым хабом. Американцы их выбрали для того, чтобы укрепить НАТО. Ну, а нас – как всегда…

Как говорится, по моему холопскому разумению, с этой трубой (украинской ГТС – ред.) надо было не махать, как палкой или дубиной – в итоге Россия построила и «Турецкий поток», про который мы почему-то не говорим, а это же то же самое. Надо было решать проблемы экономически, я был бы сторонник консорциума, надо было приглашать немцев», – сокрушался эксперт.



«А немцам уже не надо», – констатировала ведущая.

«Если бы мы с вами в 92-м году сказали о том, что нам нужен консорциум, чтобы нашу трубу отдали немцам и американцам, нас бы разорвали внешним управлением, но у нас не было бы войны и олигархов. Надо было дать американцам в управление эту трубу, в управление, без права продажи, а то они могли бы перепродать русским. Но если бы я это сказал в 92-м году, меня бы распяли», – отметил украинский политолог и философ Валерий Дымов.

«Появилась новая политическая реальность, – согласился Стариков. – Такие тяжёлые политические решения надо было решать «тогда». И тогда бы не было «сейчас».

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