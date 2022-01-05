В Киеве опасаются, что Россия может прекратить поставки коксующегося угля

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Новости Украины

Вслед за блокадой поставок энергетического угля на Украину, Россия может остановить экспорт коксующегося, который, в основном, используют промышленные предприятия.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» завил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, вместо этого коксующийся уголь из России может быть направлен на индийский рынок – переговоры об этом вели недавно президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди.

«Нам же закрыли энергетический уголь. Хотя по итогам ноября все равно основной поставщик энергетического угля – это Россия. Я не знаю, может, растаможка была позже, завезены были, или контракты доисполнялись. Но по ноябрю, по данным таможенной службы, по таможенной статистике, две трети энергетического угля, который по импорту зашел к нам, – это российский уголь. А коксующийся, понятное дело, тоже», – сказал экономист.

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«Если еще и закроют коксующийся уголь – этот закрыли потому, что не хватает на собственном рынке, типа в связи с необходимостью. А можно потом закрыть коксующийся, потому что не хватает индусам отправлять», – заявил Саливон.

Ранее Саливон заявлял, что Россия поставляет на Украину большую часть коксующегося угля и львиную долю непосредственно кокса.