В Киеве опасаются, что Россия может прекратить поставки коксующегося угля

05.01.2022  13:20 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
Новости Украины

Вслед за блокадой поставок энергетического угля на Украину, Россия может остановить экспорт коксующегося, который, в основном, используют промышленные предприятия.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» завил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вслед за блокадой поставок энергетического угля на Украину, Россия может остановить экспорт коксующегося, который,...

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По словам эксперта, вместо этого коксующийся уголь из России может быть направлен на индийский рынок – переговоры об этом вели недавно президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди.

«Нам же закрыли энергетический уголь. Хотя по итогам ноября все равно основной поставщик энергетического угля – это Россия. Я не знаю, может, растаможка была позже, завезены были, или контракты доисполнялись. Но по ноябрю, по данным таможенной службы, по таможенной статистике, две трети энергетического угля, который по импорту зашел к нам, – это российский уголь. А коксующийся, понятное дело, тоже», – сказал экономист.

«Если еще и закроют коксующийся уголь – этот закрыли потому, что не хватает на собственном рынке, типа в связи с необходимостью. А можно потом закрыть коксующийся, потому что не хватает индусам отправлять», – заявил Саливон.

Ранее Саливон заявлял, что Россия поставляет на Украину большую часть коксующегося угля и львиную долю непосредственно кокса.

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