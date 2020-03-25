В Киеве опасаются: Пандемия похоронит ЕС, Украине будет некуда вступать

25.03.2020, Киев, Максим Карпенко

После окончания пандемии коронавируса в Евросоюзе укрепят свои позиции силы, требующие выхода из ЕС – это угрожает интересам Украины.

Такими опасениями в эфире интернет-канала UkrLife поделился директор Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Скажут у себя дома поляки, в Польше: «Подождите, а, собственно говоря, дома хорошо. И вообще я не должен беспокоиться – вот, меня не пускали немцы, австрийцы или еще кто-то, ко мне так относились».

На самом деле, во многих странах обязательно появятся политические силы, которые скажут: «Не нужна нам эта Европа, что это за проект ЕС». То есть, я хочу сказать, что «брексит» может быть продолжен. Это, конечно, очень серьезное испытание», – заявил Корсунский.

В феврале 2019 года, незадолго до проигрыша Петром Порошенко президентских выборов, Верховная рада утвердила изменения в Конституцию Украины, которые закрепили курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.