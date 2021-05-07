В Киеве оправдали гитлеровских коллаборантов «позитивным опытом» немецкой оккупации

07.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Одним из объяснений гитлеровского коллаборационизма на Украине в ходе Великой Отечественной войны является память «благодарных украинцев» за немецкую оккупацию периода Гражданской войны в России.

Об этом директор Европейского института, автор книги и докторской диссертации «Деятельность Государственного центра УНР в изгнании 1920-1992 гг.» Василий Яблонский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для части украинцев (отношения к немцам – ред.) – это союзнические отношения в 1916 году, они были в чём-то позитивные, в чём-то негативные. Нахождение немецких войск влияло как позитивно, так и негативно на украинцев, но даже присутствие немецко-австрийских войск на территории Поднепровской Украины дало нам 8 месяцев определённого покоя, и у нас был такой феномен как украинское государство гетмана Скоропадского, где была сделана масса полезного для государствостроения, это было очень важно.

Фактически сменилось лишь одно поколение с конца 10-х годов к началу 40-х, и все люди (которых не уничтожили, естественно) прекрасно помнили позитивный опыт сотрудничества с немцами.

Для другой части украинцев, которые жили на западе государства, также был позитивный опыт сожительства с австрийской частью Германии 40-х, они были составной частью того государства, это тоже был определённый позитив», – рассуждает Яблонский.

«Я к чему веду: мы должны понимать очень тонкую грань в вопросах коллаборации и коллаборационизма, как позиционировали в Советском Союзе и сейчас в России. Люди, которые жили в начале 40-х, помимо того, что не имели 20-летнего опыта нахождения в Советской империи, не были в подавляющем большинстве преданными большевистским коммунистическим идеалам, и они не все считали государство СССР своим. Поэтому опыт Украинцев во Второй мировой войне куда более глубокий и куда более важный для понимания событий Второй мировой войны. У русских такого опыта не было», – вещал украинский «историк».