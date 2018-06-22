22.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Киеве паника: Теряем Херсон, русские в Крыму усилились!

Россия стремительно наращивает военную мощь в Крыму и на Азовском море, Украине противопоставить нечего. Об этом с трибуны Верховной Рады заявила глава комитета по иностранным делам Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Секретарь СНБО Турчинов и министра Климкин настаивают на том, что необходимо усилить безопасность в Азовском море. Необходимо усилить безопасность на юге Херсонщины, где враг ведет подрывную работу, а там на всю рыболовную стрелку работает один участковый полицейский», – сокрушается она.

«Хотелось бы призвать подразделения национальной гвардии усилить полицию рядом с Крымом, разместить в Геническе патрульные катеры пограничников и от министерства внутренних дел Украины увидеть размещение подразделений национальной гвардии Украины в Геническе, создать предусмотренное структурой нацгвардии крымское оперативно-территориальное объединение с временным размещением его на территории Херсонской области, размещение в портовом пункте Геническ подразделения морской охраны государственной пограничной службы и размещение дополнительных подразделений или существенное увеличение работников нацполиции в районе Херсонщины, что граничит с Крымом, с целью надлежащей охраны правопорядка в первую очередь на рыбацкой стрелке на полуострове Чонгар», – настаивает Гопко.