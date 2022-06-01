В Киеве придумали наглую схему ограбления России

Запад должен ввести специальную схему закупки российских энергоресурсов и зерновых, отдавая РФ только половину цены, а вторую – направлять на Украину.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший замглавы Нацбанка, украинский экономист Александр Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Савченко, в этом случае речь будет идти о десятках миллиардов долларов в месяц.

«Мое предложение уже давно состоит в том, чтобы внедрить специальную цену на покупку российского газа, нефти, я бы даже зерна сказал и угля. Специальная цена должна быть приблизительно в два раза меньше, чем рыночная. Например, цена на нефть была 100, сейчас 120 долларов за баррель, а специальная цена, по которой можно покупать российскую нефть без санкций, – всего 50 долларов. И все страны, все компании должны придерживаться таких правил.

Контроль должен осуществляться банками, а банки это умеют делать. И, представьте себе, доходы России от продажи нефти упадут в два раза. Аналогично с газом нужно делать – не тысяча долларов цена, а пятьсот и лучше еще меньше. С углем, с зерном. И разницу в 50% между рыночной ценой и дефолтной, которую мы предлагаем, направлять на Украину, на вооружение, помощь в решении проблем дефицита бюджета. Тогда речь будет идти о десятках миллиардов долларов в месяц, которые может получить Украина», – заявил Савченко.