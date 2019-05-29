В Киеве признали, что ЛДНР и Крым никогда не захотят быть в Украине

29.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Население Крыма и республик Донбасса не вернется на Украину, даже если уровень жизни в ней будет в пять раз выше, чем в отколовшихся от Киева регионах.

Об этом в эфире «Магнолия-ТВ» заявил одиозный украинский националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевик привел в пример похожие ситуации в других странах, подчеркнув, что крымчане и дончане отдадут предпочтение жизни в России, а не благосостоянию.

«Очень опасная мысль, которая постоянно звучит, что мы должны обеспечить у себя лучший уровень жизни, стать более привлекательными для ватников и тогда они все захотят в Украину. Это не так. Мы имеем ситуацию, я это видел – Грузия при реформах Саакашвили, там в пять раз была лучше жизнь, чем в Абхазии, но абхазы не захотели ни в какую Грузию», – сказал националист.

Также он привел пример Израиля.

«Мы видим многолетний конфликт в Израиле. Палестинцы, которые в грязи и нищете живут, не хотят ни с каким Израилем мириться, они обстреливают Израиль, хотя израильское государство предлагает им нормальные условия сосуществования. И масса таких случаев есть. «Вате» не нужно наше благосостояние, ей не нужно ее благосостояние, это люди, которые хотят гордиться размерами собственного концлагеря, они – советские люди», – заявил Корчинский