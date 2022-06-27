В Киеве продают «уникальные» туры в Чернобаевку: покупаешь билет сейчас, а едешь – после победы ВСУ

Новости Украины

Украинские жулики от турбизнеса придумали очередной способ монетизации военной пропаганды – теперь доверчивым украинцам предлагают туры в Чернобаевку под Херсоном.

Особенность тура в том, что билеты человек покупает прямо сейчас, а в Чернобаевку поедет только после окончания войны, победы Украины и «деоккупации Херсонщины». Таким образом, как уверяют организаторы чудо-тура, украинцы могут присоединиться к оказанию помощи ВСУ.

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«В Украине организовали тур в Чернобаевку. Отправиться на экскурсию в легендарное село под Херсоном можно будет после окончания войны, а купить билет — уже сейчас, поддержав тем самым украинских защитников и приблизив долгожданную победу», – говорится в сообщении на сайте украинского центра туризма и отдыха «ХерсON», специализирующегося на авторских турах по югу страны.

«Программа тура включает визит на аэродром с обгоревшими фрагментами российских вертолетов и прочей техники, к останкам командного пункта рашистских вояк, посещение тематического музея, где гид расскажет интересные факты из военной истории Чернобаевки, в частности о том, как именно украинским военным удавалось десятки раз накрывать огнем врага, почему скудоумные оккупанты упорно продолжали тянуть в проклятое для них место новую технику, и сколько представителей высшего военного командования РФ закончили службу, — а с ней и жизнь — в Чернобаевке. Вторая часть экскурсии — развлекательная. Можно будет посоревноваться в ловкости, сбивая в тире игрушечные Z-вертолеты, а после подкрепиться в ресторане «Смажений кацапчик», заказав котлеты по-чернобаевски и бокал местного вина «Ким Николаевский». А в свободное время пообщаться с местными жителями, пережившими российскую оккупацию, и при желании помочь им отстраивать и восстанавливать свое село», – говорится в сообщении на сайте украинской турфирмы.

Как утверждают дельцы от турбизнеса, «в послевоенное время это место определенно будет одним из самых востребованных направлений для туризма, куда потянутся вереницы желающих своими глазами увидеть украинскую версию бермудского треугольника, в котором [почти] мистическим образом раз за разом исчезала техника, боеприпасы и командиры «второй армии мира».

По словам создателей тура в Чернобаевку, все вырученные от реализации билетов деньги до окончания войны будут направляться на нужды Вооруженных сил Украины, в поддержку партизанского движения (иначе говоря, террористических и диверсионных групп, занимающихся террором и запугиванием местных жителей – Ред), а также «в помощь жителям Херсона и области, находящимся в оккупации».

«Купил экскурсию — помог ВСУ», – завлекает реклама на сайте.

Правда, есть одно «но».

«Туры в Чернобаевку станут возможными уже после нашей победы, но прямо сейчас ее можно приблизить, купив билет на экскурсию онлайн на сайте агентства. Стоит он 699 грн. В эту стоимость входит трансфер из Херсона в Чернобаевку и обратно, услуги профессионального гида, входной билет в тематический музей, а также обед в ресторане. На месте, кроме того, можно будет приобрести пазл-сувенир «Собери москаля», – уточняют в турфирме.