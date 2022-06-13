В Киеве пугают украинским Моссадом

13.06.2022  01:07 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политические убийства, Украина
Новости Украины

Уже идёт работа над выявлением всех, кто сотрудничал с русскими на Украине, чтобы потом их уничтожить.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил советник бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже идёт работа над выявлением всех, кто сотрудничал с русскими на Украине, чтобы потом...

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«Каждый коллаборант, каждый предатель, который сегодня работает на врага, в том числе на временно неподконтрольных территориях Украины сейчас, будет обнаружен, и в лучшем для них случае задержан и осуждён, а вообще – уничтожен. Над этим уже идёт работа.

Могу сказать, что условный украинский Моссад уже работает, и каждый предатель, на руках которого сегодня кровь невинных украинских граждан и наших воинов-героев, будет найден и уничтожен. Это произойдёт обязательно», – пообещал Шкиряк.

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