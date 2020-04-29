29.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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В Киеве скончался «киборг», подстреленный собственным сослуживцем


Вчера в одной из больниц Киева от огнестрельного ранения умер украинский военнослужащий Андрей Мельник.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Кий-инфо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ещё при жизни Андрей Мельник рассказывал, что его подстрелил пьяный офицер ВСУ в Авдеевке.

«Приехали из аэропорта, должны были ехать в отпуск. Вышел в город, но надел гражданскую одежду, потому что не все там настроены положительно к Украине. На заправке украинский офицер был пьян, воспринял не за своего, очевидно. Начал стрелять. Так и получилось, что залетела мне пуля. Он сейчас в СИЗО. Должен был быть суд 30 апреля, но в Авдеевке стрельба и суд перенесли», – отметил Мельник.

Вследствие ранения у него повреждены желудок, кишечник, спинной мозг. Военнослужащий пролежал в больнице с тяжелым ранением пять лет, однако выздороветь так и не смог.

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