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22.06.2018Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Скандал, Спецслужбы, Украина

В Киеве у председателя Конституционного суда Литвы вытащили из кармана кошелек


В Киеве воры украли у председателя Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса кошелек с деньгами, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Факт обращения гражданина Литвы в полицию подтвердил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

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«Около 18 часов 21 июня по спецлинии 102 обратился гражданин Литовской республики, сообщил, что по улице Гончара в магазине у него украли кошелек с денежными средствами», — сказал Тракало.

По его словам, полиция открыла уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса «Кража».

Фамилию потерпевшего и сумму денег правоохранители не называют, в то же время, как стало известно изданию из источника в правоохранительных органах, жертвой карманников стал председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.
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