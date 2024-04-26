В Киеве все меньше верят в победу и говорят о «разных сценариях» окончания войны

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На Западе все больше сомневаются в победе Украины и ее возможности вернуть потерянные территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», идет речь в статье, опубликованной на сайте американского новостного канала CNBC.

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«Хотя возобновление военной поддержки США, скорее всего, предотвратит потенциальное военное поражение в 2024 году, последние несколько месяцев ясно продемонстрировали опасность (чрезмерной) зависимости Киева от военной помощи США», – комментирует ситуацию советник по Центральной и Восточной Европе консалтинговой фирмы Teneo Андрюс Турса.

Кроме того, он отметил, что между Киевом и его союзниками «отсутствует общее видение того, что означает украинская «победа» и какие шаги и ресурсы потребуются для ее достижения».

Эксперт считает, что дискуссии об альтернативных вариантах урегулирования, приемлемых для Киева, могут активизироваться позже в 2024 году, поскольку «доля украинского населения, которое готово рассмотреть территориальные уступки в обмен на прекращение боевых действий/мир, последовательно растет».

В свою очередь руководитель киевского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорит, что «моральный подъем в результате последней помощи со стороны США означает, что в настоящее время у руководства Украины мало желания обсуждать потенциальное окончание войны, которое не предполагает полной победы».

При этом он призывает «быть честными с украинским народом».

Киевский аналитик добавляет, что лучшим бы вариантом для был бы выход на границы 1991-го, но «нужно говорить о разных сценариях».

По его словам, если российские силы будут ослаблены, истощены и отброшены в ближайшие месяцы, особенно на юге Херсонской и Запорожской областей, то это может открыть пространство для переговоров и прекращения огня.

Эксперт считает, что при таком развитии событий у Киева «не будет столько сил для освобождения старой территории, согласно международной границе, а у русских не будет столько сил, чтобы оккупировать новые территории».

«Таким образом, в этом сценарии Украина сохранит независимость и суверенитет, поддержка Запада будет высокой, и мы сможем общаться с нашими партнерами», – заявив Мусиенко, добавив, что Украина будет ждать, как Восточная и Западная Германия до их воссоединения в 1990 году.