В Киеве заговорили о строительстве 50 подземных военных заводов

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Украинские эксперты уже ведут дискуссии о возможности постройки подземных военных предприятий, в том числе по изготовлению отечественных дронов-камикадзе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр по вопросам «временно оккупированных территорий», а ныне председатель Центра совета исследований безопасности СЕНС Вадим Черныш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий отметил, что «иранские дроны» – это абсолютно примитивные летательные аппараты, а потому и Украина, несмотря на сложные условия войны, должна наладить подобное производство, чтобы «и над Россией летало множество таких беспилотников».

Экс-министр рассказал, что его центр проводил закрытую дискуссию на подобные темы, в ходе которой звучали различные предложения от экспертов, имена которых по каким-то причинам не называются.

«Один из экспертов сказал, что Украина должна построить не менее 50 подземных высокотехнологичных заводов. Подземных, чтобы их не разрушали. Тогда по примеру предыдущих таких масштабных войн, когда можно было бы собственное производство разместить так, чтобы оно не было разрушено», – заявил Черныш.

Он добавил, что рассматривается возможность размещения производства военных разработок по украинским чертежам и патентам на территории стран НАТО.

«Другое предложение от экспертов, которое обсуждалось – это размещение производства по украинским чертежам, по украинским патентам совместно на территории стран НАТО или ЕС. Такая идея тоже разрабатывалась, то есть кооперация по высоким технологиям в военной сфере или сфере производства двойного назначения. Говорили, что это и будет залогом жизни с таким мощным и неуравновешенным, диким и агрессивным соседом Россией, географически мы никуда от него не денемся, будет залогом безопасности высокооснащенная украинская армия. Много кто говорил, что нужно закладывать сейчас производство современного оборудования, должную кооперацию, инвестиции, и децентрализацию или привлечение широкого круга частных компаний к рынку вооружений для того, чтобы его двигать», – резюмировал эксперт.