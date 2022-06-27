В крупнейшем сербском анклаве Косово прогремел взрыв после соглашения Белграда с сепаратистами

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Косовская Митровица – крупнейший сербский анклав в захваченном албанскими сепаратистами крае – был обесточен минувшей ночью после взрыва на объекте сербской энергетической компании Elektrokosmet. Взрыв произошел после того, как в электрораспределительный щит была брошена ручная граната.

По данным полиции, речь идет о диверсии, уже возбуждено три уголовных дела, однако виновные пока не найдены. Взрывом было повреждено оборудование, а также четыре служебных автомобиля. Пострадавших сотрудников нет.

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Elektrokosmet является дочерним предприятием сербской государственной энергетической компании Elektroprivreda Srbije.

За два дня до ЧП произошло подписание пролоббированного Западом соглашения между властями Сербии и сепаратистами Косово, согласно которому жители анклава на севере края будут получать счета за электроэнергию от лица албанской компании Društvo Elektrosever. Она получит разрешение на взыскание с сербского населения Косово «долгов», которые накопились с 1999 года.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сербские националисты расценили соглашение как уступки сепаратистам, захватившим Косово, и осудили официальный Белград.

Директор Управления сербского правительства по Косово и Метохии Петар Петкович дал понять, что за взрывом могут стоять противники соглашения.

«Энергетическое соглашение из Брюсселя обеспечивает сербской компании «Электросевер» стабильную и независимую поставку электроэнергии и столь необходимый сербам мир», — заявил Петкович в Twitter.

Партия «Сербский список», созданная в Косово и ориентирующаяся на сотрудничество с официальным Белградом, выступила с заявлением.

«Это нападение и рост напряженности противоречат интересам нашего народа на севере Косово и Метохии. Мы призываем компетентные органы тщательно провести все необходимые следственные действия и обеспечить безопасность граждан».