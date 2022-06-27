В крупнейшем сербском анклаве Косово прогремел взрыв после соглашения Белграда с сепаратистами

27.06.2022  01:10 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
Просмотров: 168
 
Балканы, Дзен, Косово, Происшествия


Косовская Митровица – крупнейший сербский анклав в захваченном албанскими сепаратистами крае – был обесточен минувшей ночью после взрыва на объекте сербской энергетической компании Elektrokosmet. Взрыв произошел после того, как в электрораспределительный щит была брошена ручная граната.

По данным полиции, речь идет о диверсии, уже возбуждено три уголовных дела, однако виновные пока не найдены. Взрывом было повреждено оборудование, а также четыре служебных автомобиля. Пострадавших сотрудников нет.

Косовская Митровица – крупнейший сербский анклав в захваченном албанскими сепаратистами крае – был обесточен...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Elektrokosmet является дочерним предприятием сербской  государственной энергетической компании Elektroprivreda Srbije.

За два дня до ЧП произошло подписание пролоббированного Западом соглашения между властями Сербии и сепаратистами Косово, согласно которому жители анклава на севере края будут получать счета за электроэнергию от лица албанской компании Društvo Elektrosever. Она  получит разрешение на взыскание с сербского населения Косово «долгов», которые накопились с 1999 года.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сербские националисты расценили соглашение как уступки сепаратистам, захватившим Косово, и осудили официальный Белград.

Директор Управления сербского правительства по Косово и Метохии Петар Петкович дал понять, что за взрывом могут стоять противники соглашения.

 «Энергетическое соглашение из Брюсселя обеспечивает сербской компании «Электросевер» стабильную и независимую поставку электроэнергии и столь необходимый сербам мир», — заявил Петкович в Twitter.

Партия «Сербский список», созданная в Косово и ориентирующаяся на сотрудничество с официальным Белградом,  выступила с заявлением.

«Это нападение и рост напряженности противоречат интересам нашего народа на севере Косово и Метохии. Мы призываем компетентные органы тщательно провести все необходимые следственные действия и обеспечить безопасность граждан».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть