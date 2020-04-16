В Крыму готовятся к возобновлению работы курортной сферы

16.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

После того, как в Крыму перестанут фиксировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, в республике разрешат работу санаториев, баз отдыха, пансионатов и так далее.

При этом, размещать там до стабилизации ситуации по всей стране позволят лишь местных жителей.

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Об этом на заседании штаба по предотвращению распространения инфекции заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если наш режим карантина, самоизоляции даст эффект, то по курортной сфере попробовать за счет внутренней загрузки запустить в работу курортную сферу. Это только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Если мы внутри здесь картину полностью локализуем, удержим, купируем, соответственно, у нас будет риск только получить завозные случаи, то, конечно, будет возможность наши отели и здравницы открыть, за бюджетный счет поддержать эти категории граждан, инвалидов, ветеранов, малообеспеченных, детей, но это при том, если у нас не будет новых случаев заражения.

Новые случаи заражения могут возникнуть только при нежелательных контактах. То есть, все в наших руках – и эффективность работы, и скорость запуска, оживления нашей экономики зависит только от нас с вами самих», – заявил Аксенов.