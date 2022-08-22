В Крыму нашли обломки ракет, Севастополь формирует патрули добровольцев

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Новости Украины

Севастополь готовится к возможным «сюрпризам» от украинских националистов ко Дню независимости Украины.

Горожане готовы патрулировать улицы, а власти разрабатывают методички с алгоритмом действий на случай тревоги, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил жителей и гостей города не опубликовывать видео с работой систем ПВО, поскольку по ним можно вычислить местонахождение зениток.

Самих севастопольцев напугал звук сирены воздушной тревоги в бухте Казачья, который, на поверку, оказался сигналом о режиме боевой готовности для воинской части. Чтобы не плодить домыслы и дать разъяснения о действиях на случай реальной опасности, правительство готовит памятки.

«Скорее всего, к определенным датам товарищи, как бы помягче сказать, которые Киеве разговаривают сами с собой, могут провокации в Севастополе затеять, – отметил Развожаев на аппаратном совещании правительства Севастополя. – Памятки об алгоритме действий при тревоге мы сейчас дорабатываем, и они будут опубликованы. Много людей писали о том, что готовы вести патрулирование и даже ночью. Можно сделать по форме ДНД. Это будет не лишним».

Последние четыре дня системы ПВО в Севастополе срабатывают ежедневно. Много вопросов у жителей и гостей по укрытиям на случай «воздушной тревоги». По словам губернатора, убежища находятся в разном состоянии, но нужно их обозначить, как и обеспечить подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи.

«Главная задача врага – посеять панику, и мы не должны поддаваться на провокации. Севастополь – под надежным куполом ПВО», – заверил Развожаев.

В Крыму тем временем обсуждают фото обломков ракеты, упавшей в Первомайском районе возле села Братское. Официальной информации на данный момент нет, а по неофициальной – на фото отсек ракеты ПВО С400 «Триумф». Такие же обломки очевидцы зафиксировали в Черноморском районе. Надо сказать, что просьба не выкладывать видео с работой ПВО и других родов войск подействовала – за публикацию подобного контента авторов подвергают жесткой критике. Как и тех, кто под копирку рассказывают о скором и «победоносном» наступлении ВСУ на Крым.