В Крыму появится улица имени погибшего лидера Донбасса Александра Захарченко

15.01.2020, Симферополь, Виктор Орлов

В новом микрорайоне столицы Крыма – Симферополе появится улица имени погибшего в результате теракта лидера ДНР Александра Захарченко.

Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Козенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным парламентария, соответствующее решение было принято в среду, 15 января, на заседании профильной депутатской комиссии в Симферополе, которая обсуждала наименования в новом микрорайоне «Крымская роза».

«Этот человек навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах настоящим героем и патриотом, беззаветно преданным своей Родине, которой жители Донбасса так же, как и крымчане, называют Россию», – сказал Козенко.