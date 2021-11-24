В Крыму снесли дом меджлисовца на месте самозахвата

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В поселке Морское возле Судака сегодня был снесен дом, построенный в украинские времена на месте самозахвата земли. Инцидент получил большой резонанс в украинских СМИ как свидетельство «репрессий», поскольку строение принадлежит Рустему Усеинову, участнику столкновений у здания парламента Крыма 26 февраля 2014 года, когда меджлисовские боевики срывали сессию и принятие решения о проведения референдума, и в давке погибли люди.

Ранее российский суд признал, что земельный участок, на котором стоит дом «активиста», принадлежит муниципалитету, и все строения на нем подлежат сносу. Сегодня строение было демонтировано в присутствии судебных приставов. Охрану обеспечивали бойцы ОМОНа.

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Самому Усеинову стало плохо – поднялось давление и сахар в крови, «Скорая» увезла его в больницу. Усеинов пытался оспорить судебное решение и утверждает, что снос не должен был проводиться до окончания рассмотрения апелляции.



