В Крыму сотрудники полиции пойдут под суд за избиение задержанных

07.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Следственный комитет Российской Федерации по Республике Крым возбудил уголовное дело в отношении симферопольских полицейских, которые избили троих задержанных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следкома, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За превышение служебных полномочий с применением насилия полицейским грозит от трех до десяти лет тюремного заключения.

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«В ходе следствия установлено, что должностные лица ОБ ППСП УМВД России по городу Симферополь совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства, выраженные в применении насилия путем нанесения ударов троим потерпевшим. В результате преступных действий, последним были причинены телесные повреждения и физическая боль», – говорится в сообщении.