В Крыму заукраинские «ждуны» отказываются вставать при гимне России

16.03.2023 17:15
  (Мск) , Симферополь ) – Любовь Смирнова
Просмотров: 2001
 
Дзен, Криминал, Крым, Россия


Глава Крыма Сергей Аксёнов признал наличие заукраинских «ждунов», которые публично демонстрируют неуважение к России, отказываясь вставать при исполнении российского гимна.

Об этом чиновник рассказал в эфире канала «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Крыма Сергей Аксёнов признал наличие заукраинских «ждунов», которые публично демонстрируют неуважение к России,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Наше общество не до конца цементировано, я говорю про тех, кто внутри страны, про врагов, про ту «пятую колонну».

Посмотрите, на Украине никто не сюсюкается с нашими сторонниками, даже с теми, кто в душе, так сказать, под подозрением. Конечно, надо принимать радикальное решение.

Коллеги от Минспорта, когда мероприятия сейчас проводят, говорят, что бывают случаи, кто-то не встаёт под гимн России. Вроде как случаи единичные, но я считаю, что мероприятие надо немедленно остановить, всех идентифицировать,  вывести из зала с позором.

Все материалы прямо с фотографиями передать ФСБ, выяснить.

Можно не уважать власть, можно решения не принимать, которые властью выносятся, можно с чем-то не соглашаться. Но проявлять неуважение к стране – это прямая враждебность.

Они пришли со своими детьми, а дети дома, что слушают от них? Какими дети вырастут?

А должны мы этих детей тогда учить, если родитель-вражина, и дома прямо воспитывает, что тут «Россия враг, это оккупанты» и так далее.

Считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай неуважения к символам государства», – сказал Аксёнов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на соревнованиях в Севастополе гастарбайтеры, присутствовавшие среди зрителей, демонстративно отказались встать со своих мест при исполнении гимна России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть