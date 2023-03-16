В Крыму заукраинские «ждуны» отказываются вставать при гимне России

Глава Крыма Сергей Аксёнов признал наличие заукраинских «ждунов», которые публично демонстрируют неуважение к России, отказываясь вставать при исполнении российского гимна.

Об этом чиновник рассказал в эфире канала «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше общество не до конца цементировано, я говорю про тех, кто внутри страны, про врагов, про ту «пятую колонну».

Посмотрите, на Украине никто не сюсюкается с нашими сторонниками, даже с теми, кто в душе, так сказать, под подозрением. Конечно, надо принимать радикальное решение.

Коллеги от Минспорта, когда мероприятия сейчас проводят, говорят, что бывают случаи, кто-то не встаёт под гимн России. Вроде как случаи единичные, но я считаю, что мероприятие надо немедленно остановить, всех идентифицировать, вывести из зала с позором.

Все материалы прямо с фотографиями передать ФСБ, выяснить.

Можно не уважать власть, можно решения не принимать, которые властью выносятся, можно с чем-то не соглашаться. Но проявлять неуважение к стране – это прямая враждебность.

Они пришли со своими детьми, а дети дома, что слушают от них? Какими дети вырастут?

А должны мы этих детей тогда учить, если родитель-вражина, и дома прямо воспитывает, что тут «Россия враг, это оккупанты» и так далее.

Считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай неуважения к символам государства», – сказал Аксёнов.