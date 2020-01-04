В МИД Украины позавидовали китайским и российским альтернативам

04.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

В мире Украина по-прежнему продолжает ассоциироваться с понятиями «коррупция» и «война».

Об этом в статье, опубликованной киевской интернет-газетой «Зеркало недели», пишет ректор Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский.

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«Понимание того, что мир стремительно меняется – и не столько технологически, сколько концептуально – удивительным образом открывает окно возможностей и для Украины. Либеральный порядок дошел до своей крайней точки и во многих странах даже с устоявшейся демократией превращается в свою противоположность, точно по Лао-Цзы. Появляется китайская альтернатива социального устройства и ревизионистское, российское видение мира, кстати, довольно хорошо разработанное на стратегическом уровне», – отмечает дипломат.

«Сейчас самое время и нам задуматься над тем, что мы можем предложить миру – не лес, и не землю, и уж тем более не «Укрзализныцю», а на уровне смыслов. Мало читать книги модных зарубежных авторов, и даже их слушать. Нужно еще понимать, о чем они говорят и пишут. Может быть, тогда Украина перестанет ассоциироваться с понятиями «коррупция» и «война», и поднимется с 79-го места в списке 80 стран в свежем рейтинге стратегически мыслящих стран от U.S. News and World Report. После нас в этом списке – только Иран», – резюмирует Корсунский.