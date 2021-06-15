В Минске снова намекают: энергоцены общие – доходы раздельные

России и Белоруссии осталось согласовать две самые тяжелые интеграционные карты.

Об этом в эфире радиостанции «Беларусь» заявил политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если по энергетической карте имеется понимание, то по налогам – я и мои коллеги-эксперты ломаем головы, как можно сопрячь или интегрировать две различные налоговые двух различных в управлении государств (Беларусь – унитарное государство, Россия – федерация).

Европейский Союз, напомню, отказался от интеграции налоговых систем, так как увидел невозможность этого. А вот по нефти и газу карта должна строиться на принципе Евразийского экономического союза – единые механизмы ценообразования в национальных валютах в рамках союзных бирж», – сказал Петровский.