В Молдавии всплыл убойный компромат на Порошенко

03.09.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавский оппозиционный политик Ренато Усатый заявляет, что располагает материалами о причастности украинских граждан к преступлениям, совершенным на территории Молдавии.

Об этом он заявил в эфире телеканала TVC21, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко никогда не был конкурентом. У нас никогда не было ничего общего. Но мне передали информацию, связанную с преступлениями, совершенными на территории Молдовы. Он связан с убийством своего родного брата. При очень загадочным обстоятельствах погибла семья Шупальских, у которой я часто гостил. И после этого Порошенко становится собственником их активов», – сказал Усатый.

Он также заявил, что получил из Израиля информацию о том, что компании, причастные к краже миллиарда долларов из Молдавии, были перерегистрированы на жителей Луганска и Донецка. Ранее он сообщал, что граждане Украины получают за согласие в таких сделках от 1200 до 2000 евро.

В марте Усатый предоставил украинскому телеканалу «1+1» копию постановления прокуратуры, в котором говорится, что Порошенко причастен к организации «ряда ОПГ, с 1996 по 2004 годы совершивших на территории Молдовы ряд особо тяжких преступлений — мошенничество в особо крупных размерах, хищения». В постановлении написано, что «есть и подозрения в организации убийства родного брата Петра Порошенко — Михаила Порошенко».

СМИ сообщали, что Михаил Порошенко стал жертвой ДТП в Молдове. Однако Усатый утверждает, что брат президента Украины был утоплен и привезен в республику уже мертвым, а никакой аварии с его участием попросту не было.

Усатый также предположил, что президент Украины может быть связан с убийством семьи Константина Шупарского, чья дочь должна была унаследовать акции Gemini, которыми интересовался Порошенко — и в итоге заполучил.