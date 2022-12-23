В Москве оштрафовали и поставили на учёт мамашу школьницы, размещавшей символику украинских убийц

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В Москве оштрафовали и поставили на учёт Елену Жоликер, мать 11-летней школьницы Вари, размещавшей в соцсети символику украинских убийц – кощунственную «икону» Богородицы с американской противотанковой ракетницей «Джавелин».

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Девочка демонстративно отказалась посещать уроки «Разговоры о важном», в рамках которых школьникам учителя рассказывают об актуальных событиях в России. Размещение «Святой Джавелины» заметили родители одноклассников, которые сообщили об этом классному руководителю. Учительница также обнаружила, что Жоликер опубликовала опрос для своих друзей, в котором называет спецоперацию «убийством украинцев».

На суде выяснилось, что во многом поведение ребенка объясняется политическими взглядами ее матери. Жоликер-старшая указывала, что дочери не следует посещать «Разговоры о важном».

В итоге в жилище семьи Жоликер был проведен обыск, мамаша признана ее виновной в уклонении от исполнения родительских обязанностей. Пока что она наказана небольшим штрафом. Но родителей девочки поставили на учëт и будут проводить проверками. А это в случае новых нарушений чревато лишением родительских прав.