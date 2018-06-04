04.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Общество, Политика, Россия, Украина

В Москве предлагают не депортировать украинских граждан к фашистам


Российские суды не должны принимать решения в отношении украинских политбеженцев, жестко руководствуясь буквой закона.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» сказал политолог Дмитрий Бабич.

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«Тех судей, которые депортировали девушку на Украину, где она погибла в изоляторе, оправдать нельзя. МИД ведет себя, как будто мы живем в мирное время в спокойной обстановке. Но мы живем, как не положено. Представьте себе, что в 1939 году, когда фашисты были у власти, Георгий Димитров оказывается на территории СССР. По правилам мы должны были бы его выдать. Но мы никогда бы этого не сделали и были бы правы. Сейчас такая же ситуация: просто по закону – бесчеловечно», – сказал Бабич.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», 26 февраля в днепропетровском СИЗО была найдена мертвой пророссийская активистка Марина Меньшикова, которую накануне ареста второй раз за последний год депортировали из Крыма из-за проблем с оформлением регистрации.

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