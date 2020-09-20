В Москве сорвали акцию Беломайдана, которую пытался организовать Ходорковский

20.09.2020, Москва, Сергей Рулев

Активисты движения SERB сорвали несанкционированную акцию сторонников Беломайдана, которая проходила возле посольства Белоруссии в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Активисты сорвали и выбросили в урну бело-красно-белые ленты, которые майданщики повязали на ограде храма напротив здания посольства. Это вызвало негодование одной сторонниц Беломайдана, которая принялась ругаться, используя нецензурную лексику.

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Активисты указали на это сотрудникам полиции. После этого лидер SERB Гоша Тарасевич вырвал плакат у беломайданщиков, заявив, что написанное на ватмане является оскорблением Александра Лукашенко – главы союзного России государства.

«Вся гниль Москвы тут собралась», – возмутился Тарасевич в адрес беломайданщиков.

«После этого полиция как бы очнулась и, под угрозой задержания, потребовала всем разойтись. Майданутые, увидев направляющийся к ним большой отряд полиции, сочли за благоразумие ретироваться. На этом все и у посольства завершилось!» – рассказал общественник о дальнейших событиях.

По данным Тарасевича, сорванный пикет Беломайданщиков был организован при поддержке Михаила Батина из организации «Открытая Россия» беглого олигарха Михаила Ходорковского.

«Сам организатор сборищ майданутых у посольства Белоруссии Батин приходил. Стоял в растерянности, кому-то звонил… А потом, увидев направляющихся к нему активистов SERB и НОД, сначала «занырнул» на территорию оскверняемого майданутыми регулярно православного храма и уже оттуда просто исчез. Как в нору пролез! А может и действительно пролез в дыру забора и сбежал, бросив своих соратников на произвол судьбы», – добавил лидер Serb.