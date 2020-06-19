19.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
День Победы, Запад, История, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

В Москве заявили о невозможности компромисса с Западом по итогам Второй мировой войны


Для Москвы невозможно прийти к компромиссу с Западом относительно ряда вопросов, касающихся Великой Отечественной войны, потому что иностранные «партнёры» пытаются переписать и сфальсифицировать принципиально важные для России страницы истории.

Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы видим, что есть и другие оценки Пакта Риббентропа-Молотова, есть попытки занять несколько компромиссную позицию, не отрубать возможности диалога с представителями Запада, которые продвигают иные концепции начала войны, хода военных действий, послевоенного устройства.

Мне кажется, есть вопросы, в которых мы компромисса достичь не сможем. Потому что в противном случае, нам придётся согласиться на пересмотр смысла и значения итогов Второй мировой войны. Сделать это, на наш взгляд, невозможно», – заявил Новиков.

Напомним, ранее кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Белорусский исторический обзор» Дмитрий Суржи заявил, что чем дальше в историю уходит Великая Победа, тем жестче становится борьба вокруг ее осмысления.

Фальсификация итогов Великой Отечественной, Второй мировой войны как часть информационной кампании против России усиливается, а страны Европы, в том числе ряд бывших союзных республик, используя технологии манипуляции сознанием, искажают картину военных событий, переписывают историю, принижают вклад СССР в победу над нацизмом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть