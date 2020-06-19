В Москве заявили о невозможности компромисса с Западом по итогам Второй мировой войны

19.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Для Москвы невозможно прийти к компромиссу с Западом относительно ряда вопросов, касающихся Великой Отечественной войны, потому что иностранные «партнёры» пытаются переписать и сфальсифицировать принципиально важные для России страницы истории.

Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Мы видим, что есть и другие оценки Пакта Риббентропа-Молотова, есть попытки занять несколько компромиссную позицию, не отрубать возможности диалога с представителями Запада, которые продвигают иные концепции начала войны, хода военных действий, послевоенного устройства.

Мне кажется, есть вопросы, в которых мы компромисса достичь не сможем. Потому что в противном случае, нам придётся согласиться на пересмотр смысла и значения итогов Второй мировой войны. Сделать это, на наш взгляд, невозможно», – заявил Новиков.

Напомним, ранее кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Белорусский исторический обзор» Дмитрий Суржи заявил, что чем дальше в историю уходит Великая Победа, тем жестче становится борьба вокруг ее осмысления.

Фальсификация итогов Великой Отечественной, Второй мировой войны как часть информационной кампании против России усиливается, а страны Европы, в том числе ряд бывших союзных республик, используя технологии манипуляции сознанием, искажают картину военных событий, переписывают историю, принижают вклад СССР в победу над нацизмом.