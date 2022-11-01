В НАТО ничего не слышали о выдуманной Зеленским «ускоренной процедуре» вступления

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Новости Украины

С помпой подписанная Владимиром Зеленским заявка Украины на вступление в «ускоренном порядке» в НАТО – лишь пиар-акция. В самом альянсе о подобной практике ничего не слышали.

Об этом в интервью телеканалу «Настоящее Время» заявила помощник генсека НАТО Байба Браже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особенной ускоренной процедуры нет. Финляндия и Швеция уже многие десятки лет полностью интегрированы и в военном, и в политическом смысле, и по поводу всех ценностей и так далее. Там уже всё было ясно по их поводу, поэтому ратификация пройдёт – намного быстрее. Но, в то же время, не все государства это сделали, так что мы ещё работаем – и НАТО, и Швеция с Финляндией, работаем и с Венгрией, и с Турцией», – сказала Браже.

«А в случае с Украиной ускоренный процесс никак не приблизит её?», – задали ей вопрос.

«Не могу комментировать. Такого юридического термина «ускоренный процесс» – нет. Такого не существует. Бывает, что каждое государство индивидуально, и процесс индивидуальный», – ответила натовский представитель.