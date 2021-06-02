В Новом Свете открыли новую «образцовую» набережную

02.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

В популярном крымском курортном поселке Новый Свет к началу «высокого сезона» открыли новую набережную.

Общая площадь благоустройства составила около девяти квадратных километров – были заменены ливнестоки, проложены новые коммуникации, установлены бордюры, тротуары и дорожное полотно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, набережная в Новом Свете – образцовая для Крыма, потому что построена в короткие сроки и сдана вовремя.

«Очень здорово открывать лето новыми набережными, общественными пространствами, элементами благоустройства. И я хочу отметить, что это происходит повсеместно в Крыму, однако здесь — в короткие сроки и с большой ответственностью. Новый Свет – это образец посёлка, который можно быстро и достаточно хорошо благоустроить, и который может круглогодично принимать гостей.

Сейчас здесь активно реконструируются объекты с прицелом на это. Также нужно искать инвестиционные площадки, чтобы строить новые и реконструировать уже существующие объекты», — заявил министр.

Стоит отметить, что при этом вдоль набережной сохранились так называемые «шалманы» – торговые точки, портящие внешний вид прибрежной зоны. По мнению местного блогера Александра Кирьякова, набережная заслуживает более серьезной реконструкции, которая, очевидно, все же состоится.

«Существует несколько проектов будущей реконструкции вообще всей набережной как таковой, и пляжа – это все в перспективе. У меня есть такое подозрение, что банк «Россия», который сейчас практически рулит Новым Светом, он в дальнейшем это сделает. Но это будет крайне сложно, потому что они вступят в разногласия с местными жителями, которые там уже десятки лет осуществляют свой бизнес. Но я думаю, они найдут возможность договориться», – заявил Кирьяков.

Напомним, банк «Россия» принадлежит ряду акционеров, крупнейшим из которых является миллиардер Юрий Ковальчук. Ранее компания «Южный проект», входящая в структуру банка, стала владельцем крупнейшего крымского винодельческого предприятия «Массандра» и известным далеко за пределами полуострова заводом шампанских вин «Новый Свет».