В новый парламент попал человек, вывозивший беркутовцев из охваченного Майданом Киева

22.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Самовыдвиженец Александр Ковалев победил на самом маленьком избирательном округе в Украине. Теперь человек, вывозивший беркутовцев из Киева в 2014 году, станет народным депутатом, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствует информация ЦИК из округа №51 в понедельник, 22 июля.

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Наименьший округ с центром в прифронтовом Зайцево находится на линии огня в Донецкой области. Он состоит из трех населенных пунктов, которые фактически попадают в “серую зону”.

На выборах в округе в список избирателей внесли 3218 человек. В голосовании приняли участие 676 – явка составила 21%. 10 бюллетеней признаны недействительными, то есть фактически проголосовало 666 человек. На округе уже подсчитали 100% протоколов.

Чтобы победить, Ковалеву хватило 220 голосов – это рекорд наименьшего количества избирателей, которые привели депутата в Верховную Раду.

Победитель Ковалев является руководителем общественной организации “Никто кроме нас”, объединяющая участников боевых действий в Афганистане. В 2014 году после Майдана Ковалев помогал бежать беркутовцам, которые находились в Киеве.

Генеральная прокуратура также подозревала его в содействии сокрытию оружия этого расформированного спецподразделения. В 2016 году суд отпустил его под личное обязательство.

На этом же округе выдвигались два действующих депутата – Надежда Савченко и Наталья Веселова, которые на двоих набрали 12 голосов – Савченко 8, а Веселова 4.