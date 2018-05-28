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28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Одесса, Происшествия, Транспорт, Украина

В Одесской области авто врезалось в поезд на скорости 115 км в час, погибла женщина


Сегодня на перегоне Абамеликово — Кодыма в Одесской области произошло столкновение автомобиля и поезда, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

При этом погибла женщина — пассажир авто, а двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии.

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Как сообщается на сайте Укрзализныци, водитель автомобиль Nissan при работающий световой и звуковой сигнализации выехал на переезд и столкнулся с поездом № 764 «Одесса — Киев», который двигался со скоростью 115 км/ч.

На место аварии была вызвана скорая помощь, полицию и военизированную охрану Укрзализныци. Инцидент расследуется, на месте работает комиссия регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО Укрзализныця.

Степень повреждения подвижного состава и инфраструктуры устанавливается. Поезд № 764 Одесса — Киев задержан на 33 минут и поезд № 25 Одесса — Яремче на 1:00.

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