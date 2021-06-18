В Одессу зашла часть авианосной группы НАТО, а Россия отправила через проливы «убийцу авианосцев»

18.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

В порт Одессы зашел очередной отряд кораблей НАТО. Речь идет о британском эсминце Defender (D36) и нидерландском фрегате Evertsen (F805), которые входят в состав авианосной группы во главе с кораблем HMS Queen Elizabeth, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Интересно, что в это же время, впервые за пять лет в Средиземное море после ремонта отправился флагман Черноморского флота, гвардейский ракетный крейсер «Москва», который называют «убийцей авианосцев». Его сопровождает вооруженный «Калибрами» фрегат ЧФ «Адмирал Эссен»

«Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где в соответствии с ранее утверждённым планом отработает комплекс задач в составе сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России в дальней морской зоне», – сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга в отставке Сергея Горбачева поход «Москвы» вряд ли планировался как ответ на посещение Одессы «партнёрами» из НАТО.

«Если мы говорим о НАТОвских кораблях, то в данном случае контекст явно вписывается в проводимые в скором времени учения под американской эгидой «Си Бриз-2021». В этой связи сейчас начинается формирование группировки кораблей НАТО в Черном море, а так как учения будут проводиться на территории Украины в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, то заход кораблей Нидерландов и Великобритании закономерен и идет по тем планам, которые разработаны ранее. Естественно, мы никак не координируем деятельность своих сил с нашими несостоявшимся партнерами. Выход «Москвы» и других кораблей Черноморского флота планируется заранее, вне контекста этих намеченных учений. Естественно, место несения боевой службы такого корабля – это просторы мирового океана и Средиземного моря. Вот, как раз «Москва» пошла на плановую боевую службу. Что касается контроля за деятельностью группировки сил НАТО в Черном море, то кроме «Москвы» у нас достаточно сил для того, чтобы осуществлять контроль, послав туда корабль непосредственного слежения, необходимые силы, которые могли бы проводить мониторинг непосредственно в районе учений», – заявил Горбачев «ПолитНавигатору».