11.01.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Ближний Восток, Великобритания, Украина
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В Омане, где загорал Зеленский, умер султан – на улицах бронетехника

В ближневосточном государстве Оман, где провел свои скандальные новогодние каникулы Владимир Зеленский, в возрасте 79 лет умер султан Кабус бен Саид после полувекового руководства страной.

 

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У султана не осталось детей, поэтому во избежание эксцессов на улицы выведена бронетехника. Преемник должен быть определен в течение трех дней с учетом мнения семьи умершего султана, оставленного им письма, а также мнения военных, судей и других представителей местной элиты.

Состояние Саида оценивается в 700 млн долларов. Он пришел к власти в 1970 году, обещая преобразования в стране, и пользовался поддержкой Великобритании, на которую ориентировался.

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