В ООН оправдали европейские страны за ограничения против украинской сельхозпродукции

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Запрещая импорт зерна с Украины, ряд европейских стран думаю, прежде всего, о своей выгоде.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков, отвечая на вопрос, чем обусловлен запрет на импорт украинской сельхозпродукции, на который уже пошли Болгария, Венгрия, Польша и Словакия.

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«Тут действует принцип «своя рубашка ближе к телу». Себестоимость украинского зерна меньше, а с отменой любых ввозных пошлин его конкурентоспособность возросла. К тому же все названные страны — крупные аграрные производители, от реализации их продукции на внутреннем и внешнем рынках государство получает существенную часть своего национального бюджета. Поэтому каждый из них вправе в соответствии со своей правовой системой, в соответствии с нормативной практикой ЕС, куда все эти государства входят, принимать меры по защите внутреннего рынка», – сказал Кобяков в интервью «Известиям».

У него поинтересовались, поможет ли запрет оперативно решить проблемы, появившиеся из-за импорта украинского зерна.

«Очевидно, собственные внутренние проблемы решить в той или иной степени поможет, но с другой стороны, эти страны сохраняют приверженность своим обязательствам по содействию украинского экспорта. Ряд стран принял меры по опечатыванию вагонов, в которых будет перевозиться эта пшеница, и иные меры обеспечения транзита украинского продовольствия. В данном случае все это внутреннее дело этих стран и ЕС», – сказал представитель ООН.