В отношении Крыма «союзный Казахстан» оказался трусливее Норвегии

16.03.2021, Алма-Ата, Айнур Курманов

В России 16 марта отпраздновали очередную шестую годовщину референдума о присоединении Крыма к России, на котором абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за возвращение их автономной республики в состав исторической Родины.

Однако Казахстан, являющийся официальным союзником, как обычно воздержался от поздравлений по этому поводу и даже демонстративно проигнорировал эту знаменательную дату.

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Как-то уж совсем некрасиво со стороны Нур-Султана (Целинограда) на фоне того, что норвежские политики уже не сомневаются в принадлежности полуострова, а Китай даже направляет делегации различных министерств и ведомств в Симферополь для заключения множества соглашений и контрактов о совместной экономической деятельности. Но КНР не входит в ЕАЭС и ОДКБ в отличие от Казахстана, что вызывает еще больше вопросов и недоумение по поводу подобной позиции союзника.

Но то, что кажется со стороны странным, имеет на самом деле свое объяснение. Дело в том, что Нур-Султан не признает де-юре Крым в составе России и даже в учебниках и картах указывает его по старинке в качестве территории Украины. Был даже курьезный случай, когда казахстанские чиновники на международной выставке ЭКСПО-2017, проходившей в столице Казахстана, даже вынуждены были в срочном порядке менять свой стенд с географической картой, где Крым был правильно указан в качестве субъекта Российской Федерации.

Для правящей верхушки в тогдашней еще Астане вообще данный референдум 16 марта 2014 года был как гром среди ясного неба. Так, Нурсултан Назарбаев даже использовал начинающийся Майдан в Киеве в декабре 2013-го года и активизацию своих придворных националистов во главе с Мухтаром Тайжаном, выступающих за закрытие Байконура, как повод торпедировать первоначальный политический вариант ЕАЭС. Фактическая конфедерация отвергалась на основании того, что она может привести к политической дестабилизации со стороны недовольных.

Уже успокоившись, Елбасы (Лидер нации) в своей ставке в Акорде (администрации президента), согласившись с результатами государственного переворота на Украине, был просто до глубины души поражен возможностью того, что граждане Крыма оказались способными выразить своё волеизъявление в виде такого референдума и возвратиться в состав России, отвергнув Майдан. Его самого и придворную камарилью тогда обуял животный страх, что что-то подобное может произойти и в Казахстане.

Поэтому с самого начала Астана отказалась от признания полуострова составной частью России, фактически поддержав позицию Украины и по восточной Украине, где киевской хунтой была развязана гражданская война. Именно тогда нынешний спикер Сената Маулен Ашимбаев, а тогда депутат Мажилиса от правящей партии Нур-Отан, инициировал принятие новых норм в Уголовном Кодексе, карающих сограждан за участие в качестве добровольцев на стороне народа Донбасса. В результате этого к тюремному заключению за все эти шесть лет были подвергнуты более 30-ти казахстанцев.

Этот же деятель требовал организации репрессий в отношении граждан страны, которые начали собирать во всех городах гуманитарную помощь и выдвигал идеи политической и экономической интеграции как с ЕС, так и с Китаем в противовес углубленному развитию проекта ЕАЭС, так как за этим ему мерещилось присоединение к России.

И напротив, заместитель руководителя администрации президента Баглан Майлыбаев, выступавший за дальнейшее тесное сотрудничество с Россией и признание Крыма, был арестован по сфабрикованному обвинению в 2017-м году и осужден якобы за разглашение государственных секретов.

С избранием нового президента Касым-Жомарта Токаева в 2019-м году ситуация также особо не поменялась. Хотя в интервью журналистам Deutsche Welle глава государства постарался не использовать термин аннексия, фактически признав полуостров частью России. «Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией… Что произошло, то произошло. Аннексия — слишком тяжелое слово применительно к Крыму», – отметил Касым-Жомарт Токаев. Тогда он стал объектом критики со стороны казахских националистов и либералов, но в целом данное высказывание ни к чему не привело.

По сути, это был просто реверанс в сторону Москвы и не более, так как официально признавать Крым составной частью России Нур-Султан не собирается, так как могут сильно напрячься по этому поводу горячо любимые западные партнеры. Нельзя забывать, что в декабре 2015-го года в Астане было подписано, а в 2020-м году ратифицировано Европарламентом соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Казахстан, с другой стороны.

Вашингтон также крепко держит за горло казахстанскую верхушку через арестованные активы Нацфонда в Европе по делу молдавского олигарха Стати, а также за счет коррупционного компромата в отношении первых лиц страны, имеющих свои капиталы в офшорных зонах и на Западе. Кроме этого, идейно казахстанский правящий слой вместе с Украиной, считая события на востоке этой республики и в Крыму угрозой для себя и пресловутого «суверенитета».

Более того, по официальным каналам в Казахстане намерены запустить либеральные реформы западного украинского покроя, что выразилось не только в виде признания общего «Голодомора», но и в том, что посол Дархан Калетаев организовал в прошлом году встречу олигарха Маргулана Сейсембаева, депутата от правящей партии Нур-Отан Нуржана Альтаева и целой делегации «общественности» с Михаилом Саакашвили. Теперь вот эта тусовка будет через созданные структуры в Казахстане и соседнем Кыргызстане с участием Мишико учить предпринимателей и чиновников реформам.

Естественно, что в такой ситуации ни о каком официальном признании Нур-Султаном присоединения Крыма к России и речи быть не может, как и не стоит ждать поздравлений по поводу очередной годовщины референдума со стороны первых лиц государства.

Внутри Казахстана нынешние политические деятели и представители элитных групп также не могут положительно высказаться по этому поводу, памятуя об осуждении Баглана Майлыбаева, его помощника Николая Галихина, а также Тохтара Тулешова, считающегося пророссийским олигархом, который был обвинен ни много ни мало в попытке переворота.

С этой же целью в сентябре прошлого года был арестован известный общественный деятель Ермек Тайчибеков, выступающий активно за интеграцию Казахстана с Россией. Политическое поле также основательно зачищено в стране. Например, старейшая Коммунистическая партия Казахстана была ликвидирована Верховным судом в 2015-м году, так как, по мнению Акорды, её активисты могли поддержать подобные процессы внутри республики.

Поэтому на сегодняшний момент у сторонников развития сотрудничества с Россией и углубления интеграции в рамках ЕАЭС попросту нет своего политического представительства и объединения.

Думается, что простые казахстанцы поддерживают и уважают жителей Крыма за их выбор, ну а позиция властей в Нур-Султане по этому вопросу еще раз показывает, какие они на самом деле «союзники».

Поэтому не стоит удивляться, когда казахстанская делегация вместо поддержки выражает нейтралитет во время голосования в ООН по судьбоносным вопросам и резолюциям, касающимся интересов России.