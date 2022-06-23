В ожидании смены флага у харьковских чиновников растут чемоданные настроения

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Новости Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский 22 июня в эфире телеканала «Рада» назвал Харьковский регион в числе лидеров по объемам хищения гуманитарной помощи – в одном ряду с Киевом, Львовской и Кировоградской областями.

Неизвестно, как распределились места в этом печальном рейтинге, но что факт то факт: воруют.

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Гумпомощь продают в универсамах, вывозят на рынки, иногда даже ловят какого-нибудь мелкого стрелочника. Не говоря о том, что большая и лучшая часть поступающего в город продовольствия уходит разного рода «кракенам».

Но правда и то, что правительство гуманитарная ситуация в Харькове, мягко говоря, не беспокоит. При том, что многие горожане из-за отсутствия работы и надеяться-то могут только на гуманитарку, пайки постоянно сокращаются. Об обещанных «президентских» наборах уже никто не вспоминает. Точнее, вспоминают, когда взрывается очередная банка запасённой на чёрный день тернопольской тушенки.

Отстояв несколько часов в очереди, можно рассчитывать на пару чашек муки, полкило вермишели и десяток картофелин. Только чтобы не умереть и дожить… Очевидно, по замыслу правительства Зеленского, до роли «живого щита» при вероятном штурме города…

О том, на какие сроки «героического сопротивления» Харькова рассчитывает режим Зеленского, косвенно позволяют судить особенности отпусков преподавателей харьковских вузов.

Как сообщает тг-канал «Харьков Наш» (на основании обращений подписчиков) в этом вопросе возник разнобой.

Сотрудники Академии городского хозяйства и ХНУ имени Каразина в июле уходят в тарифный отпуск (но при этом принимают зачёты и экзамены), а в августе отправляются в отпуск за свой счёт. В то же время профессорско-преподавательскому составу НТУ «ХПИ» предлагается работать в июле, а тарифный отпуск отгулять в августе.

На первый взгляд, имеет место несправедливость в отношении сотрудников двух первых вузов. Но логика подсказывает, что скорее наоборот.

Академия городского хозяйства – кузница кадров для мэрии и коммунальных предприятий. В то же время ректор ХНУ им. Каразина Татьяна Кагановская тесно сотрудничает с главой военно-гражданской администрации области Синегубовым. А кто же обидит «родного человечка»?

Следует учесть, что отпускные деньги работники образования (как, впрочем, и все остальные граждане) получают авансом. Это значит, что в Академии городского хозяйства и Универе их выплатят в конце июня. То есть уже на днях. А позже, по идее, люди получат также компенсацию за работу в отпуске.

А вот сотрудникам ХПИ и ХИРЭ придётся дожидаться денег до конца июля, то есть еще больше месяца. Если за это время произойдут глобальные изменения, «зачем платить больше»? В смысле платить авансом за отпуск, который, возможно, пройдёт уже под другим флагом.

Это, конечно, всего лишь версия. Но основанная на чемоданном настроении областных и городских чиновников, которое нет-нет да прорывается сквозь привычное заклинание «Харьков не сдадим».