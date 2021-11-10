«В подвалах и лесах»: Макей назвал места для переговоров с ЕС

Белоруссия хотела бы вести переговоры с Евросоюзом напрямую и не привлекать Россию в качестве посредника.

Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил сегодня в Москве на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Руководство Беларуси никогда не отказывалось от добрых услуг. Мы не совсем приветствуем идею посредничества. Считаем, что надо находить мужество разговаривать даже в сложных ситуациях. но если такого мужества нет, готовы разговаривать и с третьими сторонами в роли посредников», – сказал Макей.

Он считает проблемой ЕС отсутствие стратегии по отношению к «непокорной» Белоруссии.

«Диалог должен быть в любом случае, но они загнали себя в угол, заявив, что власть в Белоруссии нелегитимна и они не признают действующее руководство. Теперь они не знают, как выйти из этой ситуации. Мы получаем определенные сигналы, в том числе из Брюсселя и столиц других европейских государств о том, что надо выходить из этого положения, но мы не знаем, как. Давайте разговаривать хотя бы конфиденциально – где-то в подвалах, в лесах – обмениваться какими-то месседжами, которые позволят прийти к нормальным взаимоотношениям. Мы всегда заявляли, что готовы к диалогу. Если они не готовы – подождем», – сказал Макей.