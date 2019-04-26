В Раде требуют от Зеленского заявить о смерти Минских соглашений

26.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент России Владимир Путин не даст Владимиру Зеленскому времени на обучение и начнёт действовать на упреждение, поэтому вновь избранный украинский президент должен объединиться с радикалами.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от фракции «Радикальная партия» Виктор Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Народ вынес президенту Порошенко свой приговор, и засвидетельствовал своё стремление к радикальным изменениям. Вновь избранный президент Зеленский получил большой кредит доверия от наших граждан. Украинцы ожидают от президента Зеленского сильного лидерства и побед, особенно на международной арене.

На дипломатическом фронте приоритетом нового главы страны должны стать возвращение мира и оккупированных территорий Донбасса и Крыма, победы над агрессором. Одновременно его ожидают международные испытания. Кремль не тратит времени, и не даст ему шансов на обучение.

Провокация Путина с паспортным указом – не только очередной акт агрессии, но и неприкрытое давление и психологическая атака на вновь избранного президента. В ответ на наивные желания Владимира Зеленского провести прямые переговоры с Путиным, тот чётко показал, что будет вести их с позиции силы и угроз. Путин хочет воспользоваться неопытностью и очевидной неготовностью Зеленского к новой роли в реальной жизни.

В демократической смен власти на Украине, и стремлении украинцев к миру, Путин увидел шанс навязать Украине и её международным партнёрам собственные условия и желания. Любая слабость в этот момент будет иметь далеко идущие последствия и приведёт к поражению», – сказал Вовк.

Также он намекнул, что Радикальная партия поддержит Зеленского, если он выполнит несколько условий, главное из которых – продолжение русофобской политики.

«Мы настойчиво советуем президенту Зеленскому не быть заложником наследия Порошенко, и не быть зависимым слабаком. Не бояться неудовольствия мировых лидеров, и напомнить странам-гарантам об их обязанностях по Будапештскому меморандуму. Не бояться требовать изменения переговорного формата с Минского и Нормандского на Будапештский.

Не бояться открыто заявить о смерти Минских соглашений. Команда Олега Ляшка готова помочь президенту Зеленскому проводить сильную внешнюю политику, если он проявит дух и волю отстаивать перед миром национальные интересы Украины», – добавил парламентарий.