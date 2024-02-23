В РФ содержатся десятки тысяч военнопленных ВСУ – беглые либералы

Константин Серпилин.  
23.02.2024 15:25
  (Мск) , Вильнюс
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В России уже накопились десятки тысяч украинских военнопленных – куда больше, чем «политических заключённых» даже по самым масштабным и необъективным оценкам.

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил руководитель проекта «Поддержка политзаключённых» ликвидированного в России иноагента – общества «Мемориал» экстремист Сергей Давидис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В России уже накопились десятки тысяч украинских военнопленных – куда больше, чем «политических заключённых»...

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«Есть огромная проблема украинских гражданских заложников и военнопленных. По сути, все гражданские заложники, которые содержатся в России, являются политзаключёнными.

Но даже пофамильного списка не существует в природе, а это тысячи людей, до двадцати пяти тысяч. И это сопоставимо с количеством всех остальных российских политзаключённых по самым высоким планкам, и околополитичеких. А это только одни граждане Украины», – сказал Давидис.

К тому же, по его мнению, решения судов Донбасса не должно приниматься во внимание.

«И то же самое касается военнопленных, которые частично обвиняются в военных преступлениях. Но доверять суду ДНР и ЛНР, что он сколько-нибудь достоверно и убедительно доказал эти преступления, конечно, никаким образом невозможно, никаких гарантий уже там не соблюдается.
А часть украинских военнослужащих, вопреки Женевским конвенциям, обвиняются в участии в боевых действиях, потому что они участвовали в них. А то и не участвовали, а ещё до войны служили в «Айдаре» или «Азове», или других подразделениях.

Это большая проблема. Понято, все мы проявляем внимание к российским политзаключённым, но это катастрофическое последствие войны тоже требует нашего внимания», – добавил экстремист.

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