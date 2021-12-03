В России рассказали, как будут «приземлять» иностранные цифровые платформы

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Российский рынок цифровой рекламы в этом году вырастет на 10% и российский рынок интересен крупным иностранным платформам, которые, согласно принятому недавно «закону о приземлении» должны открывать представительства в России и выполнять ряд других условий.

Об этом на круглом столе в Общественной палате Российской Федерации заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы настроены миролюбиво. Сегодня есть очевидный запрос от пользователей, от государства – цивилизовать отношения с крупными игроками. Цель – не наказать, а именно выстроить конструктивный диалог, и для этого сегодня создан очень удобный механизм взаимодействия через регулятора», – сказал Горелкин.

По его словам, платформы заинтересованы в присутствии в России.

«Мы уже сейчас отчетливо понимаем, что наш рынок крупным игрокам, иностранным платформам – интересен. Основная модель коммерциализации платформ на сегодня – это рекламная модель. Несмотря на кризис, цифровой рынок (рекламы) растет и на данный момент достиг 320 миллиардов рублей. Мы прогнозируем по итогам этого года рост в районе 10 процентов. Рынок растущий, рынок перспективный, и крупные игроки заинтересованы на нем присутствовать цивилизованно, развивая свои модели работы на нашем рынке. Это для них сегодня самый главный аргумент в пользу «приземления». Есть ради чего «приземляться». Уверен, что крупные платформы этот механизм инсталлируют, начнут работать. Механизм удобный, понятный, и он не выходит за рамки цивилизованных отношений», – отметил эксперт.

На сегодня под «приземление» подпадают 13 компаний. Их список недавно озвучил Роскомнадзор. Некоторые из них владеют сразу несколькими сервисами.

«Я уверен, что этот список – не окончательный. Если та или иная большая иностранная компания попадет под критерии, то она также будет внесена в соответствующий реестр», – добавил Горелкин.